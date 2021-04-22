В метро Киева будут оказывать медпомощь: чего научат сотрудников подземки

Все сотрудники подземки пройдут обучение до сентября и смогут оказывать помощь пассажирам до приезда медиков

В метрополитене Киева будут оказывать домедицинскую помощь пассажирам. Такое решение сегодня на сессии утвердил Киевсовет, за решение проголосовали 103 депутата.

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В метрополитене говорят, что их сотрудники будут предоставлять медицинскую помощь пассажирам, в том числе, при использовании дефибрилляторов. До сентября сотрудники подземки должны пройти соответствующее обучение.

"Вопросами оказания домедицинской помощи будут заниматься сотрудники нашей военизированной охраны. Они первыми пройдут обучение – 8-часовые курсы. Сейчас готовим тендерные условия, проведем закупку данной услуги, только после этого начнется само обучение. Будем через тендер искать сертифицированные центры, где наши сотрудники пройдут обучение и получат соответствующие удостоверения", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

Чему научатся сотрудники подземки:

Они будут уметь остановить кровотечение, используя жгуты;

Определять характер травм и оказывать помощь до приезда медиков;

Определять критическое состоянии пострадавшего;

В случае необходимости будут уметь делать реанимацию легких и сердца;

Использовать дефибриллятор.

Кстати, в марте этого года, при помощи дефибриллятора сотруднику полиции удалось спасти жизнь пассажиру на станции метро "Дворец спорта".

В подземке говорят, что дефибриллятор – это не панацея, а сотрудники должны уметь оказывать медпомощь гражданам до приезда скорой помощи.

"Случаев, когда использовали дефибрилляторы было около 17, но не всегда они были удачные и дали позитивный результат. Нужно понимать, что не всегда дефибриллятор спасает. Увы, люди умирают даже в больницах, где есть все необходимое", – отмечают в столичной подземке.

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Кстати, дефибрилляторы есть на всех 52-х станциях киевского метро. И как заверяют в подземке, они будут размещены в пассажирских зонах на станциях, а не в кассах, как это было ранее.

Ранее мы писали, что в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля такси. Прямо за рулем у водителя, перевозившего в легковушке пассажира, случился инсульт.

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