Волна минирований в Киеве: взрывчатку ищут и в аэропорту

В столице минировали аэропорт и метро / Фото: Коллаж: Сегодня

Поступило сообщение о минировании аэропорта "Киев". Об этом "Сегодня" сообщили в отделе коммуникаций киевского главка полиции.

Там в самое ближайшее время предстоит проверка.

Реклама

Что "минировали" сегодня

12 января в Киеве заминировали четыре станции метро. Звонок о минировании был анонимным.

Заминировали станции "Театральная", "Вокзальная", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", а также пересадку.

Также недавно в полицию поступило сообщение о том, что в Киеве заминированы все ТРЦ. Кинологи и взрывотехники проверяли все торговые центры города. Из помещений эвакуировали всех посетителей.

Реклама

Кроме того, в разных городах Украины в полицию поступило немало заявлений от анонимов о минировании. К примеру, в Черкассах, Львове и Днепре сообщили о взрывчатке во всех школах.

Ранее мы писали: