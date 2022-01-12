Хвиля мінувань у Києві: вибухівку шукають і в аеропорту

У столиці мінували аеропорт та метро / Фото: Колаж: Сьогодні
Надійшло повідомлення про замінування аеропорту "Київ". Про це "Сьогодні" повідомили у відділі комунікацій київського главку поліції.
Там найближчим часом чекає перевірка.
Що "мінували" сьогодні
12 січня у Києві замінували чотири станції метро. Дзвінок про мінування був анонімним.
Замінували станції "Театральна", "Вокзальна", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", а також пересадку.
Також нещодавно до поліції надійшло повідомлення про те, що у Києві заміновано всі ТРЦ. Кінологи та вибухотехніки перевіряли всі торгові центри міста. З помешкань евакуювали всіх відвідувачів.
Крім того, у різних містах України до поліції надійшло чимало заяв від анонімів щодо мінування. Наприклад, у Черкасах, Львові та Дніпрі повідомили про вибухівку у всіх школах.
Раніше ми писали:
- У Черкасах анонімно повідомили про мінування усіх шкіл міста. Правоохоронці просять людей не панікувати та зберігати спокій.
- Підрив" Ради та "бомби" у ТЦ: в Україні нова хвиля "мінувань".