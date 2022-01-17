Звонок о минировании поступил анонимно / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 17 января, в Киеве заминировали еще одну станцию метро. Звонок о минировании поступил анонимно.

Об этом сообщает КГГА.

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Что известно

Якобы заминировали станцию метро "Дарница". Сейчас она закрыта для входа и выхода пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании.

Какую еще станцию "заминировали"

Немного ранее сегодня, 17 января, "заминировали" также станцию метро "Позняки". В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что анонимное сообщение поступило в кол-центр СБУ.

"Пришло электронное сообщение с неизвестного аккаунта. Сейчас на место выехали взрывотехники и кинологи. Проводится проверка помещений станции", – рассказали в полиции Киева.

Однако во время проверки станции "Позняки" взрывоопасных предметов не нашли. Сейчас она работает в обычном режиме.

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Волна "минирований" в Украине

12 и 13 января в Украине прокатилась волна "минирований" школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах. Они имеют признаки хорошо спланированной акции.

По словам психолога, важно обратить внимание на то, что волна сообщений о минированиях коснулась больших городов. К этому процессу могут быть причастны люди, настроенные повысить напряжение в обществе.

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