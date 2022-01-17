Звонок о минировании поступил анонимно / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 17 января, в Киеве заминировали еще одну станцию метро. Звонок о минировании поступил анонимно.
Об этом сообщает КГГА.
Что известно
Якобы заминировали станцию метро "Дарница". Сейчас она закрыта для входа и выхода пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании.
Какую еще станцию "заминировали"
Немного ранее сегодня, 17 января, "заминировали" также станцию метро "Позняки". В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что анонимное сообщение поступило в кол-центр СБУ.
"Пришло электронное сообщение с неизвестного аккаунта. Сейчас на место выехали взрывотехники и кинологи. Проводится проверка помещений станции", – рассказали в полиции Киева.
Однако во время проверки станции "Позняки" взрывоопасных предметов не нашли. Сейчас она работает в обычном режиме.
Волна "минирований" в Украине
12 и 13 января в Украине прокатилась волна "минирований" школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах. Они имеют признаки хорошо спланированной акции.
По словам психолога, важно обратить внимание на то, что волна сообщений о минированиях коснулась больших городов. К этому процессу могут быть причастны люди, настроенные повысить напряжение в обществе.