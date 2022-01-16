В Киеве "заминировали" ТРЦ Ocean Plaza

В столице опять "минирование" / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве поступило сообщение в СБУ, что заминированы ТРЦ "Универмаг Украина" и Ocean Plaza. Посетителям сказали, что в помещении пожар, но в ГСЧС заявили об очередном "минировании".
Об этом сообщила представитель столичного управления ГСЧС Светлана Водолага сайту "Сегодня".
Полиция проверяет информацию о минировании. Людей уже эвакуируют из помещений.
Волна "минирований" в Украине
В Украине за последние дни "заминировали" десятки построек. 13 января копы искали бомбы в Херсоне, Николаеве, Хмельницком, Черкассах и других городах. Поэтому временно закрывали торговые центры и одну школу.
- В Хмельницком "заминировали" школу №6. Сообщение поступило в полицию.
- В Черкассах аноним заявил, что все торговые центры города заминированы.
- В этот же день в Полтаве "заминировали" ТРЦ "Киев".
Пока киберполиция выясняет, кто стоит за этой волной "минирований". Один ли это человек или за этим стоит несколько нарушителей – устанавливается.
Раньше мы писали:
- В аэропорту в Жулянах случилось ЧП – копам сообщили, что территорию заминировали.
- Не через ковид: школы в Черкассах могут перевести на дистанционку.