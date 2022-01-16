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В Киеве из универмага "Украина" срочно эвакуируют людей – в чем причина

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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16 января, 14:42
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В столице начали эвакуацию из ТЦ "Универмаг "Украина" – посетителям сообщили, что в помещении вспыхнул пожар, но в ГСЧС заявили об очередном "минировании"
В универмаге "Украине" начали эвакуацию
В универмаге "Украине" начали эвакуацию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве из ТЦ "Универмаг "Украина", который находится на площади Победы, вывели всех работников и посетителей. По громкоговорителю объявили, что в здании начался пожар, но в ГСЧС заявили об очередном "минировании" территорий.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Как видно на фото, всех людей вывели на улицу. Пожарных авто или полиции пока на месте нет.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Представитель столичного управления ГСЧС Светлана Водолага сказала "Сегодня", что поступило анонимное сообщение о минировании ТЦ. Пожара никакого нет, хотя об этом заявляли и охранники в универмаге, и по громкоговорителю.

Волна "минирований" в Украине

В Украине за последние дни "заминировали" десятки зданий. 13 января копы искали бомбы в Херсоне, Николаеве, Хмельницком, Черкассах и других городах. Из-за этого временно закрывали торговые центры и одну школу.

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15 января срочную эвакуацию начали в международном аэропорту "Киев" им. И. Сикорского (Жуляны) – поступил анонимный звонок о минировании.

Пока киберполиция выясняет, кто скрывается за этой волной "минирований". Один ли это человек или за этим стоит несколько человек – устанавливается.

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