В Киеве завтра вечером могут закрыть три станции метро: в чем причина

В работе столичной подземки будут изменения из-за игры. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве с 3 на 4 июля продлят работу метрополитена на час. Это произойдет в связи с проведением фестиваля футбола и трансляцией матча чемпионата Европы между сборными Украины и Англии на Спортивной площади.
Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.
"Также после окончания игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого", – говорится в сообщении.
Отметим, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Ранее мы писали, что в полиции Киева прокомментировали информацию о якобы гибели доставщика еды в столичном метрополитене.
Также мы сообщали, что в столице на станции метро "Майдан Незалежности" человек упал на рельсы.
Новости на эту же тему: