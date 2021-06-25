В киевском метро ЧП – человек упал на рельсы

Пока неизвестно, была ли это попытка суицида или несчастный случай, на месте работают правоохранители

В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" человек упал на рельсы. На месте ЧП сейчас работают правоохранители и медики.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сначала движение поездов от станции "Площадь Льва Толстого" до станции "Почтовая площадь" было временно остановлено. Однако на данный момент метрополитен уже работает в обычном режиме.

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Ранее мы сообщали, что в киевском метрополитене пьяный мужчина пытался избить пассажира. В полиции Киева "Сегодня" рассказали, что после вмешательства полиции конфликт на станции метро был исчерпан. Впрочем, мужчина, на которого напал дебошир в метро, передумал.

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Также напомним, детей научат правилам поведения в киевском метрополитене.

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