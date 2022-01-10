В Киеве звезды на мосту Патона могут заменить архангелом. Идею раскритиковали в Сети (фото)

Конструкция стоит уже пару недель / Коллаж "Сегодня"
В Киеве советские звезды на мосту Патона могут заменить ликом архангела. Уже появилась обновленная секция перил.
Об этом сообщает исследователь истории советской архитектуры Семен Широчин.
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"Теперь вместо звезды здесь барельеф с подписью АРХ.МИХАИЛЪ. Причём тут он к мосту имени Евгения Оскаровича Патона? Наверно арх – это архитектор: "Архитекторъ Михаилъ. Мостъ построилъ и свалилъ"", – утверждает Семен Широчин.
Теперь на мосту есть изображение архангела, но его раскритиковали.
"Исполнители этой работы смогли декоммунизировать не только серп, молот и звезду, но и чувство художественного стиля, а также качество работ. Литье вместо чугунного сделано из какого-то порошкового металла. Из-за этого лицо Архангела побито мелкими дырами", – добавил Семен Широчин.
Как давно обновили мост
Вся конструкция стоит пару недель. Исследователь истории советской архитектуры утверждает, что в складки литья уже забилась куча грязи.
"Другой неизбежный спутник горе-литейщиков – ржавчина. Все декоративные болты свежеустановленной секции уже поржавели", – говорит Семен Широчин.
"Сейчас на мосту имени Патона устанавливают разные варианты по замене советских звезд. Эти варианты не являются финальными", – сообщили сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор".