У Києві зірки на мосту Патона можуть замінити на архангела. Ідею розкритикували у Мережі (фото)

Конструкція коштує вже кілька тижнів / Колаж "Сьогодні"

У Києві радянські зірки на мосту Патона можуть замінити ликом архангела.Вже з'явилася оновлена секція перил.

Про це повідомляє дослідник історії радянської архітектури Семен Широчин.

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"Тепер замість зірки тут барельєф з підписом АРХ.МІХАІЛЪ. Причому тут він до мосту імені Євгена Оскаровича Патона? Напевно арх – це архітектор: "Архітектор Михайло. Міст збудував і звалив" ", – стверджує Семен Широчин.

Архангел на мосту Патона. Фото: Семена Широчина

Тепер на мосту є зображення архангела, але його розкритикували.

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"Виконавці цієї роботи змогли декомунізувати не лише серп, молот та зірку, а й почуття художнього стилю, а також якість робіт. Лиття замість чавунного виготовлено з якогось порошкового металу. Через це обличчя Архангела побите дрібними дірками", – додав Семен Широчин.

Архангел на мосту Патона. Фото: Семена Широчина

Як давно оновили міст

Вся конструкція стоїть кілька тижнів. Дослідник історії радянської архітектури стверджує, що у складки лиття вже забилася купа бруду.

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"Інший неминучий супутник горе-ливарників – іржа. Усі декоративні болти свіжовстановленої секції вже поіржавіли", – каже Семен Широчин.

Архангел на мосту Патона. Фото: Семена Широчина

"Наразі на мосту імені Патона встановлюють різні варіанти щодо заміни радянських зірок. Ці варіанти не є фінальними", – повідомили сайту "Сьогодні" у КК "Київавтодор".

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