В киевском метро остановили движение из-за самоката: подробности ЧП

В метро Киева на рельсы упал самокат. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на станции метро "Театральная" пассажиры упустили самокат на рельсы. Движение поездов приостановили на пять минут.

Об этом "Сегодня" рассказали в киевском метрополитене.

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Детали инцидента

В киевском метрополитене "Сегодня" подтвердили, что самокат упал на станции "Театральная". Инцидент произошел в 12:20.

Чтобы достать средство передвижения и обеспечить движение поездов было необходимо отключить напряжение на контактном рельсе, а соответственно – остановить линию.

Отмечается, что движение поездов на красной ветке метрополитена было остановлено на пять минут. В результате самокат спасен, а поезда уже ходят по графику.

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Водителям самокатов придется ездить по проезжей части / Фото: freepik.com

Правила поездки в метрополитене

Особенно важно не заходить за ограничительную линию и держаться за поручень.

Багаж до 120 сантиметров по сумме размеров груза бесплатно. Вещи, которые больше указанной нормы, оплачиваются по цене разовой поездки.

Багаж более 200 сантиметров по сумме размеров перевозить запрещено.

В Украине самокаты часто попадают в ДТП

Несмотря на то, что точной статистики аварий с самокатами и прочими дорожными девайсами пока нет, в МВД прогнозируют, что число подобных ДТП может расти. Объясняют это популярностью такого транспорта и проката. При этом в ведомстве уточняют, что сейчас пока что по закону статус такого транспорта не обозначен. Не ясен и статус тех, кто управляет подобными девайсами и электросамокатами.

"Чтобы обозначить их статус, нужно внести изменения в закон и прописать четко, что это за средства и статус тех, кто ними управляет. Кроме того, нужно вносить изменения в правила дорожного движения. Они утверждаются постановлением Кабмина. Другими словами, должен быть раздел, который бы обязывал тех, кто управляет таким транспортом, соблюдать ПДД. Обязать так, как велосипедистов", – говорит спикер МВД Артем Шевченко.

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По его словам, МВД неоднократно поднимало такие вопросы, но в данном случае последнее слово – за законодателем.

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