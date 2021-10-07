В киевском метро остановили движение из-за самоката: подробности ЧП

В метро Киева на рельсы упал самокат. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве на станции метро "Театральная" пассажиры упустили самокат на рельсы. Движение поездов приостановили на пять минут.
Об этом "Сегодня" рассказали в киевском метрополитене.
Детали инцидента
В киевском метрополитене "Сегодня" подтвердили, что самокат упал на станции "Театральная". Инцидент произошел в 12:20.
Чтобы достать средство передвижения и обеспечить движение поездов было необходимо отключить напряжение на контактном рельсе, а соответственно – остановить линию.
Отмечается, что движение поездов на красной ветке метрополитена было остановлено на пять минут. В результате самокат спасен, а поезда уже ходят по графику.
Правила поездки в метрополитене
- Особенно важно не заходить за ограничительную линию и держаться за поручень.
- Багаж до 120 сантиметров по сумме размеров груза бесплатно. Вещи, которые больше указанной нормы, оплачиваются по цене разовой поездки.
- Багаж более 200 сантиметров по сумме размеров перевозить запрещено.
В Украине самокаты часто попадают в ДТП
Несмотря на то, что точной статистики аварий с самокатами и прочими дорожными девайсами пока нет, в МВД прогнозируют, что число подобных ДТП может расти. Объясняют это популярностью такого транспорта и проката. При этом в ведомстве уточняют, что сейчас пока что по закону статус такого транспорта не обозначен. Не ясен и статус тех, кто управляет подобными девайсами и электросамокатами.
"Чтобы обозначить их статус, нужно внести изменения в закон и прописать четко, что это за средства и статус тех, кто ними управляет. Кроме того, нужно вносить изменения в правила дорожного движения. Они утверждаются постановлением Кабмина. Другими словами, должен быть раздел, который бы обязывал тех, кто управляет таким транспортом, соблюдать ПДД. Обязать так, как велосипедистов", – говорит спикер МВД Артем Шевченко.
По его словам, МВД неоднократно поднимало такие вопросы, но в данном случае последнее слово – за законодателем.
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