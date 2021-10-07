У київському метро зупинили рух через самокат: подробиці НП

У метро Києва на рейки впав самокат. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на станції метро "Театральна" пасажири впустили самокат на рейки. Рух поїздів призупинили на п'ять хвилин.

Про це "Сьогодні" розповіли в київському метрополітені.

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Деталі інциденту

У київському метрополітені "Сьогодні підтвердили, що самокат впав на станції "Театральна". Інцидент стався о 12:20.

Щоб дістати засіб пересування і забезпечити рух поїздів було необхідно відключити напругу на контактній рейці, а відповідно – зупинити лінію.

Зазначається, що рух поїздів на червоній гілці метрополітену було зупинено на п'ять хвилин. У підсумку самокат врятований, а поїзди вже ходять за графіком.

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/ Фото: freepik.com

Правила поїздки в метрополітені

Особливо важливо не заходити за обмежувальну лінію і триматися за поручень.

Багаж до 120 сантиметрів за сумою розмірів вантажу безкоштовно. Речі, які більше зазначеної норми, оплачуються за ціною разової поїздки.

Багаж понад 200 сантиметрів за сумою розмірів перевозити заборонено.

В Україні самокати часто потрапляють у ДТП

Незважаючи на те, що точної статистики аварій з самокатами та іншими дорожніми девайсами поки немає, в МВС прогнозують, що число подібних ДТП може рости. Пояснюють це популярністю такого транспорту і прокату. При цьому у відомстві уточнюють, що нині поки що за законом статус такого транспорту не позначений. Не ясний також статус тих, хто управляє подібними девайсами і електросамокатами.

"Щоб позначити їх статус, потрібно внести зміни в закон і прописати чітко, що це за кошти і статус тих, хто ними керує. Крім того, потрібно вносити зміни в правила дорожнього руху. Вони затверджуються постановою Кабміну. Іншими словами, повинен бути розділ, який би зобов'язував тих, хто управляє таким транспортом, дотримуватися правил дорожнього руху. Зобов'язати так, як велосипедистів", – каже речник МВС Артем Шевченко.

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За його словами, МВС неодноразово піднімало такі питання, але в цьому випадку останнє слово – за законодавцем.

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