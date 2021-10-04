В киевском метро подростки курили в вагоне (видео) (обновлено)

Дети снимали сами себя на видео / Коллаж "Сегодня"
В киевском метро подростки курили в вагоне метро и снимали все это на видео. Оно попало в интернет.
Что случилось
Молодые люди сняли на видео, как курят в пустом вагоне подземки. Там они танцевали с сигаретами, валялись на полу, орали, и сбивали пепел в открытую форточку. Видео выложили в социальных сетях.
Подробности
В Киевском метрополитене "Сегодня" сообщили, что по факту хулиганства обратятся с заявлением в полицию. Курить в вагоне и на станциях запрещено.
"Информация будет передана управлению полиции в метрополитене. Обычно такие выходки устраивают несовершеннолетние, но их крутизна продолжается до вызова родителей в полицию", – сообщила заместитель начальника киевского метрополитена Наталья Макогон.
По ее словам, сейчас появилось много желающих "прославиться" на таких видео. Также "подогревают" желание подобных выходок новости.
Поиск хулиганов
В управлении полиции Киевского метрополитена нам сообщили, что юных хулиганов уже ищут.
"Видео задокументировано. Ведется поиск хулиганов. Устанавливаются их личности, а также ветка метро, где они устроили свою выходку", – сообщили в управлении полиции Киевского метрополитена.
"Герои" метро
В киевском метро уже были похожие ситуации. Например, большинство жителей столицы не могли попасть из-за локдауна в метро, но заметили курящими прямо в вагоне двух молодых людей. Причем они впоследствии даже не извинились, а девушка разместила видео, в котором посмеялась над ситуацией, порадовавшись, что она ее прославила.
Через несколько дней решил закурить в метро и парень. Причем у него даже нашлась группа поддержки, несколько пассажиров, ехавших рядом согласились ему подкурить.
Ранее мы писали:
- В Киеве парни прокатились на крыше поезда. Поезд двигался по открытой красной линии метрополитена.
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