В киевском парке нашли обнаженное тело – подробности ЧП

В полиции уже ознакомились с делом / Коллаж "Сегодня"

В Киеве, в Голосеевском парке сегодня, 11 октября, нашли труп мужчины. Он был повешенным и без одежды.

Об этом пишет УНН.

Детали

На вид мужчине 30 лет. Труп без одежды нашел случайный прохожий, который занимался спортивным ориентированием. Тело было предварительно без признаков насильственной смерти. Личность его не установлена, поскольку он был без документов.

Самоубийца?

Предварительно полицейские рассматривают версию самоубийства. Они уже начали уголовное производство по ч.1 статьи 115 УК с дополнительной квалификацией самоубийство.

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