У київському парку знайшли оголене тіло – подробиці НП

В поліції вже ознайомилися зі справою / Колаж "Сьогодні"

У Києві, в Голосіївському парку сьогодні, 11 жовтня, знайшли труп чоловіка. Він був повішеним і без одягу.

Про це пише УНН.

Деталі

На вигляд чоловікові 30 років. Труп без одягу знайшов випадковий перехожий, який займався спортивним орієнтуванням. Тіло було попередньо без ознак насильницької смерті. Особистість його не встановлена, оскільки він був без документів.

Самогубець?

Попередньо поліцейські розглядають версію самогубства. Вони вже почали кримінальне провадження за ч.1 статті 115 КК з додатковою кваліфікацією самогубство.

Схожі випадки

Жінка разом з вагітною молодшою дочкою відпочивала у сусідів і вживала спиртне. Потім родички повернулися додому. Між ними виникла сварка, під час якої 18-річна дочка штовхнула матір і пішла спати. Коли ж вранці дівчина прокинулася, знайшла матір мертвою. Злякавшись засудження родичів і односельчан, вона поховала матір на території домоволодіння, де правоохоронці і виявили тіло господині .

Раніше ми писали: