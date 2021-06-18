Чебурек и Матильда. В Киевском зоопарке черепахи обзавелись собственным пляжем (фото, видео)

В природе эти черепахи доживают до 90 лет и их вес может достигать до 60 кг

Черепахи Чебурек и Матильда. Фото: Киевзоо

В Киевском зоопарке на выходных можно увидеть новую экспозицию. Тут обустроили вольер с пляжем для шпороносных черепах – это крупнейшая из африканских наземных черепах и третья по величине в мире.

Чебурек и Матильда

В столичном зоопарке проживает пара шпороносных черепах: Чебурек и Матильда. Обоим по 40 лет. Благодаря теплой погоде их теперь смогут увидеть все желающие.

"Земля уже достаточно хорошо прогрелась, и мы перевели наших шпороносных черепах в открытый вольер. Для них подготовлен специальный пляж, где они смогут загорать. Там будет и свежая трава, чтобы они могли ее поедать", – рассказывает сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Фото: Киевзоо

Живут до 90 лет

В природе эти черепахи доживают до 90 лет. По размерам – это третья черепаха в мире, после слоновой и гигантской.

Их вес может достигать до 60 килограмм. Одна особь съедает за день два килограмма зеленой массы – они чистые вегетарианцы. Также обожают фрукты и овощи.

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Воспитывают двух малышей

В прошлом году Чебурек и Матильда стали родителями – это произошло впервые за всю историю Киевского зоопарка. Теперь воспитывают двух малышей, которым уже по годику.

"Мы надеемся, что продолжение следует. Пара обитает в хороших условиях, кормовая база тоже на уровне... Надеемся получить плоды их любви в этом или следующем году", – добавляют в Киевском зоопарке.

Фото: Киевзоо

В помощь Метрострою

Этот вид черепах проживает в очень засушливом регионе. Чтобы переждать сильнейшую жару они роют в земле тоннели, которые порой достигают 30 метров в длину. Черепахи копают землю при помощи отростков на лапах. На передних лапах у них по пять когтей, а также есть крупные бедренные шпоры – по 2-3 шпоры на каждой задней лапе.

Чебурек и Матильда тоннели не роют. Им комфортно в вольере зоопарка, где всегда есть вода, а в холодную пору вольер обогревается. Ну, а если они вдруг решать построить нору, то под вольером установлена специальная сетка.

Фото: Киевзоо

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