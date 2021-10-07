В Киевском зоопарке для редких птиц построили дворец: как он выглядит (фото)

Зимний домик, где живут птицы, находится на озере / Коллаж "Сегодня"
В Киевском зоопарке появилась новая экспозиция – "Птичье королевство". Для ибисов, которые обитали в нижнем парке, специалисты сделали зимний домик. Новый объект находится на озере, недалеко от центрального входа.
Познание фауны
Как рассказали сайту "Сегодня" в Киевском зоопарке, новая локация создана для познания мира фауны.
"В нашем птичьем королевстве можно увидеть священного ибиса – эта птица считалась священной в древнем Египте. Есть красноногий ибис, который относится к исчезающим видам, а также австралийский ибис, обитающий в Австралии", – рассказал сайту "Сегодня" гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.
Редки птицы. Фото: Киевского зоопарка
Редкие птицы
Помимо ибисов в птичьем королевстве обитают и другие подвиды:
- малая белая цапля или Чепура-нужда – это болотная птица из семейства цаплевых;
- каравайка – птица из семейства ибисовых;
- косарь – болотная птица;
- обыкновенная кваква или ночная цапля – птица семейства цаплевых;
- кольчатый чирок – небольшая уточка, которая обитает в южноамериканских лесах.
"Наши пернатые теперь живут в просторном здании. Его площадь составляет более 85 квадратных метров. Для удобства посетителей и птиц по периметру натянута сеть, ведь последние могут травмироваться", – объясняет Кирилл Трантин.
Редки птицы. Фото: Киевского зоопарка
Для комфортного пребывания у птичек есть все необходимое:
- вкусный корм – питаются специальной смесью, куда входит мясной и рыбный фарш, а также специальные добавки;
- водоем – для стимуляции естественного поведения птиц;
- температурный режим – в помещении около 20 градусов тепла для комфортного пребывания птиц.
Редки птицы. Фото: Киевского зоопарка
Редки птицы. Фото: Киевского зоопарка
Редки птицы. Фото: Киевского зоопарка
Редки птицы. Фото: Киевского зоопарка
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