У Київському зоопарку для рідкісних птахів побудували палац: як він виглядає (фото)

Зимовий будиночок, де живуть птахи, знаходиться на озері / Колаж "Сьогодні"
У Київському зоопарку з'явилася нова експозиція – "Пташине царство". Для ібісів, які мешкали в нижньому парку, фахівці зробили зимовий будиночок. Новий об'єкт розташований на озері, недалеко від центрального входу.
Пізнання фауни
Як розповіли сайту "Сьогодні" в Київському зоопарку, нова локація створена для пізнання світу фауни.
"У нашому пташиному царстві можна побачити священного ібіса – цей птах вважався священною в стародавньому Єгипті. Є червононогий ібіс, який відноситься до зникаючих видів, а також австралійський ібіс, що мешкає в Австралії", – розповів сайту "Сьогодні" гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.
Рідкісні птахи. Фото: Київського зоопарку
Рідкісні птахи
Крім ібісів в пташиному царстві живуть також інші підвиди:
- мала біла чапля або Чепура-нужда – це болотна птаха з родини чаплевих;
- коровайка – птах з родини ібісових;
- косар – болотний птах;
- Квак або нічна чапля – птах родини чаплевих;
- кільчастий чирок – невелика качечка, яка мешкає в південноамериканських лісах.
"Наші пернаті тепер живуть в просторому приміщенні. Його площа становить понад 85 квадратних метрів. Для зручності відвідувачів і птахів по периметру натягнута сітка, адже останні можуть травмуватися", – пояснює Кирило Трантін.
Рідкісні птахи. Фото: Київського зоопарку
Для комфортного перебування у пташок є все необхідне:
- смачний корм – харчуються спеціальною сумішшю, куди входить м'ясний і рибний фарш, а також спеціальні добавки;
- водойма – для стимуляції природної поведінки птахів;
- температурний режим – в приміщенні близько 20 градусів тепла для комфортного перебування птахів.
Рідкісні птахи. Фото: Київського зоопарку
Рідкісні птахи. Фото: Київського зоопарку
Рідкісні птахи. Фото: Київського зоопарку
Рідкісні птахи. Фото: Київського зоопарку
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