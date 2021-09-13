В Киевской области лошадь провалилась в коллектор (фото)

Животное не смогло самостоятельно выбраться из ловушки. Фото: коллаж "Сегодня"
12 сентября местные жители обратились за помощью – животное упало в подземный коллектор. ЧП произошло в селе Микуличи, около озера "Белая скала" Немишаевской поселковой территориальной общины.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС области.
"Спасатели спустились в коллектор, обвязали коня поясками и веревками и с помощью гидравлического привода трактора вытащили коня на поверхность", – говорится в сообщении.
Как сообщают в службе, над спасением работали одна единица техники и три человека личного состава.
Упала в колодец
Это не первый случай в Киевской области. Ранее в селе Халепье Обуховского района произошло ЧП. Лошадь упала в колодец, который был открыт и находился в зарослях рядом с колхозом.
"С помощью спасательных рукавов и трактора животное удалось вытащить на поверхность", – рассказали тогда в ГСЧС.
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