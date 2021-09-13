У Київській області кінь провалився в колектор (фото)

Тварина не змогло самостійно вибратися з пастки. Фото: колаж "Сьогодні"

В Київській області 12 вересня місцеві жителі звернулися по допомогу – тварина впала в підземний колектор. НП подія сталася в селі Микуличі, біля озера "Біла скеля" Немішаєвської селищної територіальної громади – кінь провалився в яму.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС області.

"Рятувальники спустились у колектор, обв’язали коня поясками та мотузками та за допомогою гідравлічного приводу трактора витягли на поверхню", – йдеться в повідомленні.

/ Фото: ГУ ГСЧС Киевской области

Як повідомляють у службі, над порятунком працювали одна одиниця техніки та три чоловіки особового складу.

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/ Фото: ГУ ГСЧС Киевской области

Впала в колодязь

Це не перший випадок у Київській області. Раніше в селі Халеп'я Обухівського району сталася НП. Кінь впав у колодязь, який був відкритий і знаходився в заростях поруч з колгоспом.

"За допомогою рятувальних рукавів і трактора тварину вдалося витягти на поверхню", – розповіли тоді в ДСНС.

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