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На Киевщине российские военные разбомбили церковь Московского патриархата (фото)

Валентина Шаповал
6 марта, 18:29
Церковь находится в селе Бобрик

Церковь была Московского Патриархата / Коллаж "Сегодня"

В селе Бобрик Киевской области российские военные разбомбили церковь Московского Патриархата.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

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""Руський мир" разбомбил церковь Московского Патриархата в селе Бобрик Киевской области. Московский патриархат должен что-то решить, высказаться", – говорится в сообщении.

Российские военные разбомбили церковь Московского Патриархата. Фото: Алексей Гончаренко

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