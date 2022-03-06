На Киевщине российские военные разбомбили церковь Московского патриархата (фото)

Церковь была Московского Патриархата / Коллаж "Сегодня"
В селе Бобрик Киевской области российские военные разбомбили церковь Московского Патриархата.
Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.
""Руський мир" разбомбил церковь Московского Патриархата в селе Бобрик Киевской области. Московский патриархат должен что-то решить, высказаться", – говорится в сообщении.
Российские военные разбомбили церковь Московского Патриархата. Фото: Алексей Гончаренко
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