В киевской школе во время занятий рухнул потолок (фото)

В учебном заведении столицы упал потолок / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в школе №296 с углубленным изучением иностранных языков в Дарницком районе упал подвесной потолок над аркой. Корреспонденту "Сегодня" сообщили, что ЧП произошло рано утром.

"Сейчас в школе проводятся занятия, а также мероприятие посвященные Голодомору. В школе все хорошо. Подвесной потолок упал на улице. Это произошло ночью, а точнее рано утром. Никто из людей не пострадал. Приняты все меры безопасности", – сообщил представитель школы.

Администрация приняла меры безопасности / Фото: Киев Сейчас

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В департаменте муниципальной безопасности КГГА нам сообщили, что им не поступала информация по поводу ЧП в школе.

Потолок упал рано утром / Фото: Киев Сейчас

В Киеве в салоне автобуса отвалился потолок

Киевляне ранее обсуждали в социальных сетях случай, который произошел в коммунальном автобусе № 73 (станция метро "Героев Днепра" – улица Милославская). В салоне транспортного средства от потолка оторвалась крыша и болталась над головами пассажиров.

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Благо часть конструкции не упала никому на голову во время движения.

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