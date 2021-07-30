В метро Киева мужчину избили за езду без маски (видео)

Перепалка началась между двумя мужчинами в вагоне движущегося поезда – один из пассажиров побил другого

Драку зафиксировали очевидцы. Фото: коллаж "Сегодня"

В вагоне киевского метро произошла драка между двумя мужчинам. Причина – один из пассажиров находился в вагоне без маски. Пассажиру сделали замечание, но в ответ он ударил оппонента ногой. Мужчина набросился на безмасочника и довольно жестоко его избил, нанося удары кулаком по голове.

Видео драки появилось в соцсетях.

Все происходило на глазах у других пассажиров, которые ехали в этом вагоне метро.

В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что с заявлением в полицию по поводу избиения в метро к ним никто не обращался.

"Сейчас сотрудники полиции изучают видео самой драки, которое появилось в социальных сетях. Факт драки на видео зарегистрировано, но заявлений к нам не поступало. Также специалисты пытаются отследить личность мужчины по видео, но из-за его плохого качества, сделать это пока не удалось. Розыск мужчины ведется", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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Ранее мы писали, что в киевском метрополитене за нарушение карантина наказали почти 2,5 тыс. пассажиров.

Напомним, в киевском метро диктор внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам. Событие оказалась социальным перформансом ко Всемирному дню борьбы с раком легкого, который отмечают 1 августа.