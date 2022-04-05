В метро открыли переход "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта": все о работе транспорта в Киеве 5 апреля

Метрополитен будет начинать свою работу на час раньше / Коллаж "Сегодня"

В Киеве возобновили работу общественного транспорта. По городу ездит около 150 автобусов и более 30 трамваев. Также возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".

Об этом сообщает КГГА.

Реклама

Метро

С сегодняшнего дня, 5 апреля, возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".

Уже завтра, 6 апреля, метрополитен будет начинать свою работу на час раньше, то есть с 07:30 и будет работать до 19:00.

Движение поездов:

Реклама

на "красной" линии – от станции "Шулявская" до станции "Театральная",

на "синей" линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки",

на "зеленой" линии от станции "Сырец" к станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы:

"Золотые ворота" – "Театральная",

"Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".

Без остановки едут поезда на станциях "Майдан Незалежности", "Кловская".

Автобусы:

№ 21 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна";

№ 21-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского;

№ 22 – от ул. Медовой Южный мост до ул. Тростянецкая;

№ 24 – от ул. Лаврской ст. м. "Арсенальная";

№ 32 – от ст. м. "Нивки" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№ 47 – от ст. м. "Нивки" до ул. Стеценко;

№51 – от ст. м. "Красный Хутор" до моста Патона;

№ 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;

№57 – от ст. м. "Академгородок" в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины;

№ 59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина;

№61 – от ул. Милославской к железнодорожной платформе Троещина;

№ 62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";

№ 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;

№73 – ул. Милославской до ул. Каштановой;

№ 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;

№91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – ст. м. "Голосеевская";

№ 97 – от ст. м. "Святошин" до Рынка через ул. Булаховского – ул. Лесорубную (без заезда в з/п);

№ 99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№ 101 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна";

№101-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского;

№ 103 – от ул. Светлицкого в ст. м. "Академгородок" через пл. Марченко;

№ 104 – от ст. м. "Харьковская" до жилого массива Бортничи;

№ 114 – от ул. Милославской до Дарницкой площади;

№114-К – от ул. Милославской до ж. м. "Радужный";

№ 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона;

№ 118 – от Политехнического института до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не производится.

Реклама

Остальные маршруты работают по постоянным схемам.

Трамваи

Трамвайные маршруты организованы по постоянным схемам:

№3 – от ст. "Ромена Роллана" к ст. Старовокзальная (интервал движения 25 минут);

№№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (интервал движения 15-20 минут).

Также организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь".

Движение других маршрутов временно не производится.

Ранее мы писали: