Открыли Южный мост и запустили скоростной трамвай на Борщаговке: работа транспорта в Киеве 4 апреля

Метрополитен возобновил движение "зеленой" линии на левый берег столицы

Общественный транспорт в Киеве возобновляет работу. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве начинают возобновлять работу общественного транспорта. С 4 апреля снова работает скоростной трамвай на Борщаговке, а поезда метро начали ездить через Южный мост.

Об этом сообщили в КГГА.

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Трамваи

Скоростной трамвай №3 возобновляет работу от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная".

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Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№ 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А.

Трамвайное сообщение организовано на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь".

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Завтра, 5 апреля, также начнет курсировать трамвай №19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.

Мосты

Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева работает Дарницкий и Северный мосты. На Северном мосту полностью восстановлено движение в обоих направлениях.

Южный мост остается открытым для общественного транспорта.

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Метро

С 4 апреля с 8:30 метрополитен возобновляет сообщение через Южный мост.

Движение по "зеленой" линии организовано от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор". Также работает пересадка "Золотые ворота" – "Театральная".

"Красная" линия функционирует от станции "Шулявская" до станции "Театральная". "Синяя" линия – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".

Без остановки поезда проследуют мимо станции: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого2, "Дворец спорта" и "Кловская".

Средний интервал на линиях составляет 1 час. График работы может оперативно изменяться при необходимости.

Для перевозки пассажиров метрополитен будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия.

Автобусные маршруты, в которые внесены изменения:

№ 21 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна";

№ 21-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского;

№ 22 – от ул. Медовой Южный мост до ул. Тростянецкая;

№ 24 – от ул. Лаврской ст. м. "Арсенальная";

№ 32 – от ст. м. "Нивки" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№ 47 – от ст. м. "Нивки" до ул. Стеценко;

№51 – от ст. м. "Красный Хутор" до моста Патона;

№ 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;

№57 – от ст. м. "Академгородок" в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины;

№ 59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина;

№61 – от ул. Милославской к железнодорожной платформе Троещина;

№ 62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";

№ 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;

№73 – ул. Милославской до ул. Каштановой;

№ 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;

№91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – ст. м. "Голосеевская";

№ 97 – от ст. м. "Святошин" до Рынка через ул. Булаховского – ул. Лесорубную (без заезда в з/п);

№ 99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№ 101 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна";

№101-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского;

№ 103 – от ул. Светлицкого в ст. м. "Академгородок" через пл. Марченко;

№ 104 – от ст. м. "Харьковская" до жилого массива Бортничи;

№ 114 – от ул. Милославской до Дарницкой площади;

№114-К – от ул. Милославской до ж. м. "Радужный";

№ 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона;

№ 118 – от Политехнического института до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не производится.

Остальные маршруты работают по постоянным схемам.

Троллейбусные маршруты

Движение троллейбусных маршрутов временно не проводится.

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