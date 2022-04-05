В метро відкрили перехід "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту": все про роботу транспорту в Києві 5 квітня

Метрополітен розпочинатиме свою роботу на годину раніше / Колаж "Сьогодні"

В Києві відновили роботу громадського транспорту. По місту їздить близько 150 автобусів і понад 30 трамваїв. Також відновив роботу пересадковий вузол "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".

Про це повідомляє КМДА.

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Метро

З сьогоднішнього дня, 5 квітня, відновив роботу пересадковий вузол "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".

Вже завтра, 6 квітня, метрополітен розпочинатиме свою роботу на одну годину раніше, тобто з 07:30 і працюватиме до 19:00.

Рух поїздів:

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на "червоній" лінії – від станції "Шулявська" до станції "Театральна",

на "синій" лінії – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки",

на "зеленій" лінії від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".

Працюють пересадочні вузли :

"Золоті ворота" – "Театральна",

"Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".

Без зупинки їдуть потяги на станціях Майдан Незалежності, Кловська.

Автобуси:

№ 21 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна";

№ 21-К – від вул. Милославська до просп. Маяковського;

№ 22 – від вул. Медова Південний міст до вул. Тростянецька;

№ 24 – від вул. Лаврська ст. м. "Арсенальна";

№ 32 – від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;

№ 47 – від ст. м. "Нивки" до вул. Стеценка;

№51 – від ст. м. "Червоний Хутір" до мосту Патона;

№ 55 – від Дарницької площі до мосту Патона;

№57 – від ст. м. "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України;

№ 59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина;

№61 – від вул. Милославська до залізничної платформи Троєщина;

№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

№69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;

№73 – вул. Милославська до вул. Каштанова

№ 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка;

№91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. "Голосіївська";

№ 97 – від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду у з/п);

№ 99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;

№ 101 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна";

№101-К – від вул. Милославській до просп. Маяковського;

№ 103 – від вул. Світлицького у ст. м. "Академмістечко" через пл. Марченка;

№ 104 – від ст. м. "Харківська" до житлового масиву Бортничі;

№ 114 – від вул. Милославська до Дарницької площі;

№114-К – від вул. Милославська до ж. м. "Райдужний";

№ 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона;

№ 118 – від Політехнічного інституту до мосту Патона.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не провадиться.

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Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Трамваї

Трамвайні маршрути організовані за постійними схемами:

№3 – від ст. "Ромена Роллана" до ст. Старовокзальна (інтервал руху 25 хвилин);

№№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (інтервал руху 15-20 хвилин).

Також організовано трамвайне сполучення на ділянці "Подільський ТЕРД – Контрактова площа".

Рух інших маршрутів тимчасово не проводиться.

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