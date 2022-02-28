В Сети показали уничтоженный оккупантами лицей в Василькове – фото

Под Киевом продолжаются бои / Фото: Коллаж: Сегодня
В Василькове после обстрела военными РФ был разбит лицей.
Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.
"Это был Васильковский лицей. Поселок по-прежнему остается целью вражеского десанта. После трех отбитых ВСУ атак, враг снова готовит нападение на юго-западном направлении, чтобы взять Киев в кольцо", – написал он.
В Сети появилось видео попадания ракеты в нефтебазу в Василькове
В Василькове после удара российской ракетой и взрыва удалось спасти 15 вагонов с дизельным горючим и 8 вагонов с газом. Очевидцы опубликовали видео пожара. Об этом говорится в официальном заявлении сети KLO.
"Даже когда нас атакуют и все вокруг пылает – мы продолжаем работать. Это видео снято камерами наблюдения, закрепленными на тепловозе, проезжающем в десятках метров от горящих резервуаров с горючим на нефтебазе KLO", – говорится в сообщении.
Там отметили, что через считанные минуты после удара российской ракетой и взрыва удалось спасти 15 вагонов с дизельным горючим и 8 вагонов с газом.
"Этим горючим мы сможем заправлять ВСУ, тероборону, медиков, Киевэнерго, Киевпастранс и других, кто не дает Киеву упасть и "держит небо", - добавляют в компании.
Обстановка
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