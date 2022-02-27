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В Сети появилось видео попадания ракеты в Нефтебазу в Василькове

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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27 февраля, 07:31
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Это видео было снято камерами наблюдения, закрепленными на тепловозе
Под Киевом произошло катастрофа из-за войск РФ
Под Киевом произошло катастрофа из-за войск РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Василькове после удара российской ракетой и взрыва удалось спасти 15 вагонов с дизельным горючим и 8 вагонов с газом. Очевидцы опубликовали видео пожара.

Об этом говорится в официальном заявлении сети KLO.

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"Даже когда нас атакуют и все вокруг пылает – мы продолжаем работать. Это видео снято камерами наблюдения, закрепленными на тепловозе, проезжающем в десятках метров от горящих резервуаров с горючим на нефтебазе KLO", – говорится в сообщении.

Там отметили, что через считанные минуты после удара российской ракетой и взрыва удалось спасти 15 вагонов с дизельным горючим и 8 вагонов с газом.

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"Этим горючим мы сможем заправлять ВСУ, тероборону, медиков, Киевэнерго, Киевпастранс и других, кто не дает Киеву упасть и "держит небо", - добавляют в компании.

Взрывы в Харькове и Василькове

В центре Киева прогремел мощный взрыв на Печерске, тем временем российские оккупанты обстреляли из ракет Васильков. В результате взрыва в Василькове начался пожар на нефтебазе.

В Сети пишут, что пожар на нефтебазе в Василькове может стать экологической катастрофой колоссальных масштабов.

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"Ракетный удар был нанесен по Васильковской нефтебазе компании БРСМ. Гореть будет долго. Экологический ущерб колоссальный!" — написал в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Кроме того, в Харькове прогремел мощный взрыв на газопроводе – его подорвали российские оккупанты. В момент взрыва в небо поднялось огромное грибовидное облако из огня и дыма. В Госспецсвязи заявили, что это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похож на него.

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