У Мережі показали знищений окупантами ліцей у Василькові – фото

Під Києвом продовжуються бої / Фото: Колаж: Сьогодні
У Василькові після обстрілу військовими РФ було розбито ліцей.
Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.
"Це був Васильківський ліцей. Містечко і надалі залишається ціллю ворожого десанту. Після трьох відбитих ЗСУ атак, ворог знову готує напад на південно-західному напрямку, аби взяти Київ у кільце", – написав він.
У Мережі з'явилося відео влучення ракети в Нафтобазу у Василькові
У Василькові після удару російською ракетою та вибуху вдалося врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом. Очевидці опублікували відео пожежі. Про це йдеться у офіційній заяві мережі KLO.
"Навіть коли нас атакують і все навколо палає – ми продовжуємо працювати. Це відео знято камерами спостереження, закріпленими на тепловозі, що проїжджає за десятки метрів від палаючих резервуарів з горючим на нафтобазі KLO", – йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що за лічені хвилини після удару російською ракетою та вибуху вдалося врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом.
"Цим пальним ми зможемо заправляти ЗСУ, тероборону, медиків, Київенерго, Київпастранс та інших, хто не дає Києву впасти і "тримає небо", – додають у компанії.
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