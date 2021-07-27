В столице отмечают день Крещения Киевской Руси. Центр города перекроют – список улиц

Сегодня полицейские заступят на усиленное дежурство – из-за мероприятия часть города будет перекрыта

Через центр города временно не проехать / Фото: Сегодня

В Киеве во вторник, 27 июля, усилили меры безопасности и временно перекрыли центральные улицы из-за празднования 1033-летия Крещения Руси.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Сегодня в городе пройдет крестный ход, поэтому правоохранители заступят на усиленное дежурство. За порядком будут следить полиция диалога, взрывотехники, кинологи со служебными собаками.

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Какие улицы уже перекрыли:

Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

Михайловскую (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);

Большую Житомирскую (от улицы Владимирская до Владимирского проезда);

Трехсвятительскую (от Михайловской площади до Европейской площади);

Владимирский спуск (от Европейской площади до Почтовой площади);

Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);

Парковую дорогу (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

Где перекроют движение с 14:00:

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);

на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);

на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной);

на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);

на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

Напомним, ранее мы писали, что сотни верующих парализовали движение по трассе под Одессой.

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