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В день Крещения Киевской Руси перекроют центр Киева. Где не проехать

26 июля 2021 15:48

Виктория Барановская Виктория Барановская

На 12 центральных улицах ограничат движение транспорта – проходить это будет в два этапа

Часть улиц перекроют с 6 утра, а часть с 14:00 / Фото: коллаж "Сегодня"

Часть улиц перекроют с 6 утра, а часть с 14:00 / Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 27 июля, в Киеве по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси перекроют центр столицы.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

С 6:00 перекроют:

  • Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
  • Михайловскую (от ул. Крещатик до ул. Большая Житомирская);
  • Большую Житомирскую (от ул. Владимирская до Владимирского проезда);
  • Трехсвятительскую (от Михайловской до Европейской площади);
  • Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади);
  • Михаила Грушевского (от ул. Садовой до Европейской площади);
  • Парковую дорогу (от ул. Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

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С 14:00 перекроют:

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  • Михаила Грушевского (от ул. Садовой до ул. Московской);
  • Ивана Мазепы (от ул. Московская до площади Славы);
  • Лаврскую (от площади Славы до ул. Цитадельной);
  • аллею Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
  • Днепровский спуск (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
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Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что в Киеве девушка вылезла на эвакуатор – не давала увезти машину. Движение было заблокировано.

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