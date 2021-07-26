В день Крещения Киевской Руси перекроют центр Киева. Где не проехать

Часть улиц перекроют с 6 утра, а часть с 14:00 / Фото: коллаж "Сегодня"
Во вторник, 27 июля, в Киеве по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси перекроют центр столицы.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.
С 6:00 перекроют:
- Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
- Михайловскую (от ул. Крещатик до ул. Большая Житомирская);
- Большую Житомирскую (от ул. Владимирская до Владимирского проезда);
- Трехсвятительскую (от Михайловской до Европейской площади);
- Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади);
- Михаила Грушевского (от ул. Садовой до Европейской площади);
- Парковую дорогу (от ул. Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).
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С 14:00 перекроют:
- Михаила Грушевского (от ул. Садовой до ул. Московской);
- Ивана Мазепы (от ул. Московская до площади Славы);
- Лаврскую (от площади Славы до ул. Цитадельной);
- аллею Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
- Днепровский спуск (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
Фото: Нацполиция
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