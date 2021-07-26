В день Крещения Киевской Руси перекроют центр Киева. Где не проехать

На 12 центральных улицах ограничат движение транспорта – проходить это будет в два этапа

Часть улиц перекроют с 6 утра, а часть с 14:00 / Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 27 июля, в Киеве по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси перекроют центр столицы.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

С 6:00 перекроют:

Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

Михайловскую (от ул. Крещатик до ул. Большая Житомирская);

Большую Житомирскую (от ул. Владимирская до Владимирского проезда);

Трехсвятительскую (от Михайловской до Европейской площади);

Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади);

Михаила Грушевского (от ул. Садовой до Европейской площади);

Парковую дорогу (от ул. Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

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С 14:00 перекроют:

Михаила Грушевского (от ул. Садовой до ул. Московской);

Ивана Мазепы (от ул. Московская до площади Славы);

Лаврскую (от площади Славы до ул. Цитадельной);

аллею Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);

Днепровский спуск (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

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Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что в Киеве девушка вылезла на эвакуатор – не давала увезти машину. Движение было заблокировано.