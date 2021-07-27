У столиці відзначають день Хрещення Київської Русі. Центр міста перекриють – список вулиць

Через центр міста тимчасово не проїхати / Фото: Сьогодні
У Києві у вівторок, 27 липня, посилили заходи безпеки і тимчасово перекрили центральні вулиці через святкування 1033-річчя Хрещення Русі.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
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Сьогодні в місті пройде хресний хід, тому правоохоронці заступлять на посилене чергування. За порядком стежитимуть поліція діалогу, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками.
Які вулиці вже перекрили:
- Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
- Михайлівську (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
- Велику Житомирську (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);
- Трьохсвятительську (від Михайлівської площі до Європейської площі);
- Володимирський узвіз (від Європейської площі до Поштової площі);
- Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
- Паркову дорогу (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).
Де перекриють рух з 14:00:
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
- на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);
- на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
- на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
- на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).
Нагадаємо, раніше ми писали, що сотні вірян паралізували рух по трасі під Одесою.
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