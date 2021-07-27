Версия на русском
$ 26,98
31,81

У столиці відзначають день Хрещення Київської Русі. Центр міста перекриють – список вулиць

27 липня, 09:35

Тетяна Очеретяна

Сьогодні поліцейські заступлять на посилене чергування – через заходи частина міста буде перекрита

Через центр міста тимчасово не проїхати / Фото: Сьогодні

У Києві у вівторок, 27 липня, посилили заходи безпеки і тимчасово перекрили центральні вулиці через святкування 1033-річчя Хрещення Русі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Читайте також: Торжество православ'я у карантин: у Запоріжжі проходить хресний хід (фото, відео)

Сьогодні в місті пройде хресний хід, тому правоохоронці заступлять на посилене чергування. За порядком стежитимуть поліція діалогу, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками.

Реклама

Які вулиці вже перекрили:

Де перекриють рух з 14:00:

Нагадаємо, раніше ми писали, що сотні вірян паралізували рух по трасі під Одесою.

Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску "Сьогодні":

Новини на цю ж тему:
Київ поліція хресна хода Хрещення Русі перекриття руху перекриття доріг

Реклама