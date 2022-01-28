В Украину идет снегопад – какие регионы засыплет

Стоит ожидать снег / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 29 января, будет теплой. В последнюю субботу января дневная температура местами поднимется до 3-х градусов выше нуля.

Об этом пишут Факты.

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Днем 29 января на значительной территории Украины температура будет около 0 градусов.

В западных областях ночью прогнозируется снег и температура от -2 до 0 градусов, днем такая же температура, но без осадков и будет облачно.

В северных, центральных и восточных регионах в течение суток пройдет снег, а температура воздуха поднимется до 1 градуса выше нуля.

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Теплее всего в субботу будет на юге. Там столбики термометров максимально покажут от +1 до +3 градусов.

Зима закончится раньше календарного срока?

По прогнозам Укргидрометцентра, февраль окажется более теплым и менее снежным, чем январь.

Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, в наступающем феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорье Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме.

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А вот ожидать весны в феврале вряд ли стоит.

"Если температура в феврале прогнозируется в пределах нормы, то и зима в этом месяце не закончится. Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем. Пока мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через 0 градусов в сторону повышения. Прогнозы на первый весенний месяц – март – возможны в конце февраля", – пояснил Анатолий Прокопенко.

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