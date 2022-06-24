В зоопарке Киева для гигантских черепах построили пещеру с обогревом

Директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин рассказал нам о необычной семье черепах-гигантов / коллаж "Сегодня"

Сегодня в Киевском зоопарке перевели в летний вольер семейство гигантских шпороносных черепах. Событие необычное, поскольку каждую черепаху взвешивают на весах перед выводом в вольер, как боксеров перед поединком. Сотрудники Киевзоо готовились к этому моменту почти два месяца и рассказали сайту "Сегодня" о своих необычных питомцах.

Дядя Саша поправился на 7 кило

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"Мы подготовили для черепах летний вольер, полтора месяца назад высеяли пять разных сортов трав. И пололи сорняки каждую неделю, чтобы наши питомцы кушали только любимую еду. Наша африканская пара – это Дядя Саша и Матильда. Сегодня они перешли на свою "фазенду". После обязательного взвешивания выяснилось, что 35-летний Дядя Саша прибавил 7 килограммов и теперь весит 72 килограмма, а 40-летняя Матильда поправилась на 4 кило и весит 45 килограммов", – рассказывает сайту "Сегодня" гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Дядя Саша и Матильда. У этой пары черепах уже есть четверо малышей, но в зоопарке надеются на новое потомство / фото Киевский зоопарк

Пещера-тайник и яма для яиц

Он добавляет, что для черепах создали маленький рай – с теплом и вкусной едой. Делается это для того, чтобы черепахи, как и несколько лет назад, отложили яйца.

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Перед выпуском в летний вольер, каждую черепаху взвешивают на весах / фото Киевский зоопарк

"Мы хотим, чтобы черепахи хорошенько нагрелись, наелись и привели потомство. Отдельно обустроим им специальную яму, где Матильда сможет отложить яйца. Для нас это очень важно. В их распоряжении пещера-тайник с инфракрасными лампами для обогрева и специальная песочница для комфортного отдыха. Обогрев мы еще усовершенствуем, чтобы посетителям было удобно наблюдать за нашими гигантами", – добавляет Кирилл Трантин.

Для пары крупных черепах построили пещеру с подогревом /фото Киевский зоопарк

Большое семейство

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Кстати у Дяди Саши и Матильды четыре детеныша, которым уже 2 года.

Самый большой из них Круглик весит 593 грамма, а самая маленькая Цяточка всего 388 грамм. Они уже вполне самостоятельны и живут отдельно от родителей с братиком Мартином (560 грамм) и сестричкой Лолой (583 грамм).

Круглик, Цяточка, Мартин и Лола. Малышам уже два года и они живут отдельно от родителей / фото Киевский зоопарк

Что кушают черепахи-гиганты?

Шпороносные черепахи – питаются травой, сеном, овощами и фруктами. Их рацион имеет 4 основные составляющие:

Черепахи обожают разные травы и стремительно набирают вес / фото Киевский зоопарк

Сено луговое разнотравье – 40%;

Молодые ветки деревьев и кустов (шелковица, яблоня, груша) – 20%. А особое лакомство для черепах – гибискус – в зоопарке выращивают сами. Черепахи могут его есть круглый год.

Для черепах уже приготовили специальные вкусности и высадили разную траву/ фото Киевский зоопарк

Газонные травы – 20%. В этом году в вольере высажено 5 видов разнотравья: клевер красный, веко, фацелия, люпин и овес.

Овощи и фрукты – 20%. Пекинская капуста, кабачки, огурцы, тыквы, арбузы, морковь, салат, яблоки.

Спасенные от российских ракет

Из-за войны коллекция шпороносных черепах Киевского зоопарка пополнилась новыми жителями. Весной в Киевзоо привезли черепах, которые чудом уцелели в разбомбленном российскими варварами частном зоопарке в Ясногородке.

Директор зоопарка с черепахой, которую спасли от русских оккупантов в частном зоопарке / фото Киевский зоопарк

Волонтерам удалось спасти 17 молодых черепашек. Восемь средних, в возрасте до 7 лет и весом 5-7 килограмм. Они обитают на Острове зверей. А также девять маленьких – в возрасте до 1 года и весом до 150 грамм. Их можно увидеть в павильоне "Пустыня".

Ранее мы рассказывали, как животные Киевского зоопарка переносили осаду Киева. Животные тяжко переносили вой сирен и взрывы ракет. Слон Хорас был на успокоительном, а пеликаны от страха раздавили яйца.

Также мы рассказывали, как сотрудники Киевского зоопарка помогают детям избавиться от стресса. Дети перенесшие ужасы войны могут погладить морскую свинку и домашнего хорька, обнять барашка, покормить кролика и хомяка.