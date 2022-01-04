Въехал в отбойник, но сумел остановить автомобиль. На мосту в Киеве умер мужчина

На Северном мосту в столице погиб мужчина / Фото: Коллаж: Сегодня

На Северном мосту в Киеве умер мужчина, которому стало плохо за рулем автомобиля. Как рассказали "Сегодня" в полиции, мужчина находился в салоне авто один. Ехал с Троещины на Правый берег в сторону центра города.

"В какой-то момент человеку стало плохо за рулем. Он немного задел отбойник и другие транспортные средства, после чего остановился. Первыми на место прибыли патрульные полицейские. Они пытались оказать мужчине первую доврачебную помощь, но это не помогло. Медики, которые прибыли на место ЧП, констатировали смерть мужчины. Это киевлянин 1960 года рождения", – рассказали в полиции Киева.

Решается вопрос о квалификации события. Точная причина смерти станет известна после проведения судмедэкспертизы.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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