В'їхав у відбійник, але зумів зупинити автомобіль. На мосту у Києві помер чоловік

На Північному мосту у столиці загинув чоловік / Фото: Колаж: Сьогодні

На Північному мості у Києві помер чоловік, якому стало погано за кермом автомобіля. Як розповіли "Сьогодні" у поліції, чоловік перебував у салоні авто сам. Їхав із Троєщини на правий берег у бік центру міста.

"У якийсь момент людині стало погано за кермом. Він трохи зачепив відбійник та інші транспортні засоби, після чого зупинився. Першими на місце прибули патрульні поліцейські. Вони намагалися надати чоловікові першу домедичну допомогу, але це не допомогло. Медики, які прибули на місце НП, констатували смерть чоловіка. Це киянин 1960 року народження", – розповіли у поліції Києва.

Наразі вирішується питання про кваліфікацію події. Точна причина смерті стане відомою після проведення судмедекспертизи.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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