Вестибюль станции метро в Киеве затянули пленкой

Из-за локдауна киевское метро стало недоступным для большинства пассажиров. И пока поезда перевозят небольшое количество горожан по спецпропускам, в самой подземке пытаются извлечь пользу от ограничений, сообщает корреспондент "Сегодня".

На станции метро "Позняки" полностью затянули пленкой неработающий вестибюль. Пассажирам видно, что там горит свет и передвигаются рабочие. Подход к неработающей части станции огражден лентой.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

"Похоже на лабораторию по выращиванию конопли. Такие полиция показывает по ТВ. Интересно, что происходит за этой пленкой", – интересуются пассажиры.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

В Киевском метрополитене нам пояснили зачем пленка на "Позняках".

"На неработающем вестибюле станции метро "Позняки" проводится замена турникетов. Старые снимаем – новые ставим. Планируем все закончить на этой неделе. На следующей неделе такие работы будут выполнены на станции метро "Выдубичи", – пояснили нам в Киевском метрополитене.

Пока непонятно, когда оборудуют новыми турникетами работающие выходы на двух указанных станциях метро. В подземке добавляют, что работы по замене турникетов будут продолжаться и на других станциях.



Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Ранее мы писали, что в метро Киева пересмотрят интервалы движения поездов.