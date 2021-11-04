Ветерана АТО, который угрожал взорвать Кабмин, отпустили из СИЗО

Владимира Прохнича отпустили с СИЗО. / Фото: Коллаж: Сегодня
Печерский районный суд города Киева изменил меру пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который летом хотел взорвать Кабмин
Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый в Facebook.
Его отпустили под домашний арест.
"Сегодня судья Печерского районного суда г. Киева Бортницкая В. изменила меру пресечения Владимиру Прохничу по содержанию под стражей на круглосуточный домашний арест", – написал адвокат.
Следующее судебное заседание состоится 28 декабря.
Что произошло в Кабмине
4 августа 43-летний ветеран АТО пришел в помещение Кабмина и захватил здание. При этом он выдернул из боевой гранаты предохранительное кольцо.
Также мужчина приказал двум работникам Кабмина быть рядом с ним, а сотрудникам Управления государственной охраны держаться в стороне и не применять оружие.
После переговоров с правоохранителями с участием другого военнослужащего, мужчина привел гранату в безопасное состояние, после чего отдал ее работникам полиции и сдался.
Причина
В ходе досудебного расследования подозреваемый объяснил свои действия острой реакцией на сложные жизненные обстоятельства и искренне раскаялся.
"Надоела жизнь", – так Прохнич сказал во время допроса в полиции, сообщили источники "Сегодня". Во время дачи показаний Прохнич назвал себя "человеком с обостренным чувством справедливости".
Раньше мы писали:
- Министерство внутренних дел опубликовало оперативное видео, на котором видно, как происходило задержание ветерана АТО Владимира Прохнича
- В конце октября судебно-психиатрическая экспертиза признала Прохнича вменяемым.