Ветерана АТО, який погрожував підірвати Кабмін, відпустили з СІЗО

Володимира Прохнича відпустили із СІЗО. / Фото: Колаж: Сьогодні

Печерський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід ветерану АТО Володимиру Прохничу, який влітку хотів підірвати Кабмін.

Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий в Facebook.

Реклама

Його відпустили під домашній арешт.

"Сьогодні суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В. змінила запобіжний захід Володимиру Прохничу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт", – написав адвокат.

Наступне судове засідання відбудеться 28 грудня.

Реклама

Що сталося в Кабміні

4 серпня 43-річний ветеран АТО прийшов до приміщення Кабміну та захопив будівлю. При цьому він висмикнув із бойової гранати запобіжне кільце.

Також чоловік наказав двом працівникам Кабміну перебувати поруч із ним, а співробітникам Управління державної охорони триматися осторонь та не застосовувати зброю.

Після перемовин з правоохоронцями за участі іншого військослужбовця, чоловік привів гранату у безпечний стан, після чого віддав її працівникам поліції та здався.

Реклама

Причина

Під час досудового розслідування підозрюваний пояснив свої дії гострою реакцією на складні життєві обставини та щиро розкаявся.



"Набридло життя", – так Прохнич сказав під час допиту в поліції, повідомили джерела "Сьогодні". Під час надання свідчень Прохнич назвав себе "людиною із загостреним почуттям справедливості".

Раніше ми писали: