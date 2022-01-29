Видео дня. Десятки киевлян пришли полюбоваться стаей лебедей в парке

Киевляне любуются лебедями в парке / Фото: Коллаж: Сегодня

В столичный парк "Наталка" на Оболони прилетела целая стая лебедей. Вместе с другими птицами они облюбовали водоем и теперь радуют местных жителей. Посмотреть на них пришли десятки людей.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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В субботу, 29 января, посмотреть на птиц в парке пришли многие киевляне. На видео видно, как на берегу стоит целая толпа людей. Некоторые фотографировали стаю, другие же пытались покормить птиц.

Отметим, что птиц можно покормить: летом или весной можно нащипать травы прямо у озера. А в качестве корма зимой лучше использовать слегка отваренные зерновые. Например, перловая крупа, ячмень.

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Стоит помнить, что хлеб для птиц – плохая еда. Это может привести к проблемам со здоровьем: ожирению, но в то же время – недоеданию и даже "крылу ангела" (деформации крыльев).

Где еще можно покормить птиц в Киеве?

Лебедей можно увидеть на озере, которое находится правее от входа ВДНХ (ст. метро "Выставочный центр").

Утки же облюбовали больше мест:

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