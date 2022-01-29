Відео дня. Десятки киян прийшли помилуватися зграєю лебедів у парку

Кияни милуються лебедями у парку / Фото: Колаж: Сьогодні

До столичного парку "Наталка" на Оболоні прилетіла ціла зграя лебедів. Разом з іншими птахами вони облюбували водойму і тепер радують місцевих жителів. Подивитися на них прийшли десятки людей.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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У суботу, 29 січня, подивитися на птахів у парку прийшли багато киян. На відео видно, як на березі стоїть цілий натовп людей. Деякі фотографували зграю, інші ж намагалися нагодувати птахів.

Зазначимо, що птахів можна погодувати: влітку чи навесні можна наскубти трави прямо біля озера. А як корм взимку краще використовувати злегка відварені зернові. Наприклад, перлова крупа, ячмінь.

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Варто пам'ятати, що хліб для птахів – погана їжа. Це може призвести до проблем зі здоров'ям: ожиріння, але водночас недоїдання і навіть "крила ангела" (деформації крил).

Де ще можна погодувати птахів у Києві?

Лебедів можна побачити на озері, яке знаходиться правіше від входу ВДНГ (ст. метро "Виставковий центр").

Качки ж уподобали більше місць:

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