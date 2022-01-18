Переживут ли зиму? На набережную в Киеве прилетела стая белых лебедей (фото)

Очевидцы насчитали около 30 птиц на Оболонской набережной

Птицы осели прямо на снегу в месте, где часто гуляют киевляне / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве среди зимы заметили десятки белых лебедей. Они поселились на Оболонской набережной в парке "Наталка".

Об этом сообщили на Facebook-странице Оболонский район г. Киева.

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В комментариях к сообщению говорится, что фото сделаны сегодня. В общей сложности нам насчитали около 30 птиц.

"Лебединое царство на Оболони в Киеве. Такие красивые, величественные, грациозные, и при этом очень милые и доверчивые. Даже позируют", – подписала фото автор Ирина Колесникова.

В комментариях волнуются, как лебедям удастся пережить морозы и не погибнуть от сухарей и булок, ведь их нельзя закармливать.

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Фото: Ирина Колесникова

Где можно встретить лебедей и уток в Киеве?

Лебедей можно увидеть на озере, которое находится правее входа ВДНХ (ст. м. "Выставочный центр").

Утки облюбовали больше мест:

озеро Солнечное;

озеро Тельбин;

Фонтан-памятник возле Родины-матери;

Озеро в Отрадном парке;

Иорданское озеро на Оболони;

Китаевские пруды в парке "Феофания";

Парк Партизанской славы.

Птиц можно покормить: летом или весной можно нащипать травы прямо у озера. А в качестве корма лучше использовать слегка отварные зерновые. Например, перловую крупу, ячмень.

Следует помнить, что хлеб для птиц – плохая еда. Это может привести к проблемам со здоровьем: ожирению, но в то же время – недоеданию и даже "крылу ангела" (деформации крыльев).

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