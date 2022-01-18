Переживут ли зиму? На набережную в Киеве прилетела стая белых лебедей (фото)

В Киеве среди зимы заметили десятки белых лебедей. Они поселились на Оболонской набережной в парке "Наталка".
Об этом сообщили на Facebook-странице Оболонский район г. Киева.
В комментариях к сообщению говорится, что фото сделаны сегодня. В общей сложности нам насчитали около 30 птиц.
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"Лебединое царство на Оболони в Киеве. Такие красивые, величественные, грациозные, и при этом очень милые и доверчивые. Даже позируют", – подписала фото автор Ирина Колесникова.
В комментариях волнуются, как лебедям удастся пережить морозы и не погибнуть от сухарей и булок, ведь их нельзя закармливать.
Фото: Ирина Колесникова
Где можно встретить лебедей и уток в Киеве?
Лебедей можно увидеть на озере, которое находится правее входа ВДНХ (ст. м. "Выставочный центр").
Утки облюбовали больше мест:
- озеро Солнечное;
- озеро Тельбин;
- Фонтан-памятник возле Родины-матери;
- Озеро в Отрадном парке;
- Иорданское озеро на Оболони;
- Китаевские пруды в парке "Феофания";
- Парк Партизанской славы.
Птиц можно покормить: летом или весной можно нащипать травы прямо у озера. А в качестве корма лучше использовать слегка отварные зерновые. Например, перловую крупу, ячмень.
Следует помнить, что хлеб для птиц – плохая еда. Это может привести к проблемам со здоровьем: ожирению, но в то же время – недоеданию и даже "крылу ангела" (деформации крыльев).
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