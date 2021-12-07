Видео дня. Киевлянам устроили "дождь" в одной из маршруток

Киевлян возмутило видео, которое опубликовали в Сети. В ролике можно увидеть, что в одной из маршруток протекает потолок прямо на сиденья для пассажиров.

Об этом сообщает Типичный Киев в Telegram.

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"Вы можете увидеть, что цены на проезд поднимают не зря. Это чудо прямо сейчас курсирует по маршруту №507. Качество королевское, а цена – народная", – пишут в паблике.

В киевской маршрутке пассажиров возят на тумбочке

В Киеве в одной из маршруток заметили вместо сиденья тумбочку. Несмотря на это, пассажиры садятся на предмет мебели и едут.

На фото видно, что в одной из киевских маршруток вместо пассажирских сидений установили тумбочку. Куда исчезло нормальное сидение – неизвестно.

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