Видео дня. В Киеве пассажирам пришлось толкать поломанную маршрутку

В столице мужчинам пришлось толкать транспорт / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве пассажирам маршрутки пришлось толкать поломанный транспорт, чтобы доехать на работу. Видео инцидента опубликовали в Сети.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
ЧП произошло на улице Академика Туполева. В ролике видно, что маршрутка не смогла завестись.
Четверо мужчин приложили физические усилия, чтобы транспорт смог продолжить движение самостоятельно.
В Киеве полиция начала "охоту на корыта"
В четверг, 25 ноября, патрульная полиция Киева начала "охоту на корыта". С помощью мобильных станций диагностики копы проверяют у пассажирского и грузового транспорта изношенность шин и техсостояние рулевого управления.
В столице на Кольцевой копы начали останавливать такой транспорт.
Диагностическая станция полиции представляет собой автобус, в котором есть все необходимое оборудование. Копы надевают его на руль того транспорта, который остановили, измеряют также изношенность шин.
Стоит отметить, что такие проверки начались с середины ноября, но сейчас копы показали, как они выглядят на практике.