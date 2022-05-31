Власти показали, как окружают Киев оборонительными кольцами

Военные строят укрепления вокруг Киева / Фото: Коллаж: Сегодня

На большом расстоянии от Киева обустраивается первый рубеж обороны столицы. Это делается, чтобы обезопасить столицу, если враг совершит новую попытку захвата. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

"Хотим показать вам, как укрепляется наша столица. Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но, чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы исключить применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника. К встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным", — говорится в сообщении.

Один из таких рубежей посетил Николай Жирнов, глава Киевской городской военной администрации.

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Вероятность нападения на Киев

Ранее Жирнов заявлял, что Киев остается приоритетной мишенью для российских оккупантов, поэтому столица готовится дать отпор возможному повторному наступлению армии РФ.

Он отметил, что для повторного наступления противнику нужно создать большую группировку войск, а для этого "необходимо время на подготовку личного состава, вооружение военной техникой и материально-техническими средствами". По его словам, в сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это осуществить невозможно.

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