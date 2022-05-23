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Вопрос на вопросе. Эксперт рассказал, что не так с переименованием станций метро в Киеве

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23 мая, 06:00
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Эксперты уверены, что нужно тщательно подбирать названия станциям, учитывая их место расположения и интерьер
Михаил Кальницкий рассказал, в чем сложность с переименованием станций метро
Михаил Кальницкий рассказал, в чем сложность с переименованием станций метро / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве затянулся процесс переименования пяти станций метро, о котором власти заявили еще в начале апреля. Чем закончилась история с переименованием станций метро, мы узнавали, пообщавшись с членом коллегии Киевской городской организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры Михаилом Кальницким. Он входит в состав городской комиссии по переименованиям.

Главное не спешить, уверен Кальницкий. Как правильно переименовать станции метро Киева, эксперт рассказал сайту "Сегодня".

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Михаил Борисович говорит, что за новые названия проголосовала общественность, Киевсовет пока не голосовал за новые варианты.

"Голосование проходило по форме, которая ранее не использовалась. Было выброшено множество вариантов новых названий, люди голосовали. Какая-то часть новых названий набрала много голосов, какая-то – мало. При этом мне не известно, были ли применены ограничения, то есть регулировалось ли количество голосов с одного IP-адреса. Также не понятно, голосовали киевляне или голосование было всеукраинским. Это все равно что на страничке в Facebook вам предложили проголосовать, а потом подсчитали количество лайков", – рассказывает сайту Сегодня Михаил Кальницкий.

По его мнению, такое голосование нельзя назвать объективным.

"Если Киевсовет считает, что во время военного положения можно делать все что угодно, значит, будут делать все что угодно. А если хотят решать вопрос цивилизованным способом, тогда нужно подходить к переименованию обоснованно и тщательно. Раньше все переименования проходили так: выбирали из нескольких предложений, учитывая общественное мнение и рейтинги, эти предложения максимально обосновывали и обсуждали. И только после этого выносили на всеобщее интернет-голосование. Тогда и было из чего выбирать", – поясняет Михаил Кальницкий.

Он считает, что к каждому этапу переименования нужно подходить серьезно и конкретно.

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"Площадь Льва Толстого"

"Нужно, во-первых, найти ответ на вопрос, нужно ли само переименование. А если оно необходимо, то какой из возможных вариантов подойдет лучше всего. И каждый вариант нового названия нужно анализировать. Например, если взять станцию "Площадь Льва Толстого", то назвать ее просто в честь Василия Стуса будет нелогично, нужно переименовывать и саму площадь, но об этом речь пока вообще не шла. У меня была идея переименовать эту станцию в "Терещенковскую": рядом находится улица Терещенковская, она тесно связана с жизнью известных киевских меценатов и киевскими традициями. Также нужно принимать во внимание, что каждая станция оформлена в соответствии с ее названием. Например, станция "Площадь Льва Толстого" сделана в стиле классицизма – под первый бал Наташи Ростовой. На это тоже нужно обращать внимание при переименовании, поскольку менять еще и оформление станции – это уж очень дорого. Но повторюсь, это мое личное мнение. Если будут другие предложения, их нужно детально анализировать", – поясняет Михаил Кальницкий.

"Минская"

Та же проблема со станцией метро "Минская". Это одна из немногих станций киевской подземки, которая сделана как сплошное подземное пространство без пилонов и колон.

"Потолок станции "Минская" украшен белорусским орнаментом. Поэтому тяжело сказать, подойдет ли этот орнамент, если станцию назовут "Варшавской". Уж куда ближе назвать ее "Литовская", поскольку их орнаменты очень схожи, и когда-то это было одно княжество. Поэтому каждая деталь в переименовании имеет значение. Если так безрассудно переименовывать станции метро, то это потребует много средств: нужно будет поменять название на самой станции, на ее платформе, по всей линии, а также на всех городских картах, схемах, планах и документах. А если менять впопыхах и через два года сказать "ой, мы ошиблись – давайте снова переименовывать", то это только лишнее траты. Переименовать нужно один раз и навсегда", – уверен Михаил Кальницкий.

Читайте подробнее в нашем материале: Переименование станций метро в Киеве зашло в тупик: из-за чего возникли трудности

Дерусификация

Из-за российского вторжения в Украину в Киеве хотят избавиться от старых названий станций, напоминающих о России и Беларуси.

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