Влетел в елочный базар: в столице произошло серьезное ДТП (фото)

В столице произошло ДТП на Окружной дороге / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на Окружной дороге 22 декабря произошло ДТП. Водитель иномарки влетел в елочный базар.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
Инцидент произошел на перекрестке улицы Зодчих.
"В результате ДТП водитель Hyundai вылетел в место, где продают новогодние елки", – пишет в Сети.
ЧП произошло в Святошинском районе / Фото: dtp.kiev.ua
Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.
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