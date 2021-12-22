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Влетел в елочный базар: в столице произошло серьезное ДТП (фото)

Ольга Кравченко
22 декабря, 13:10
ЧП случилось в Святошинском районе

В столице произошло ДТП на Окружной дороге / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Окружной дороге 22 декабря произошло ДТП. Водитель иномарки влетел в елочный базар.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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Инцидент произошел на перекрестке улицы Зодчих.

"В результате ДТП водитель Hyundai вылетел в место, где продают новогодние елки", – пишет в Сети.

ЧП произошло в Святошинском районе / Фото: dtp.kiev.ua

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Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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