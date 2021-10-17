В Киеве из-за серьезного ДТП на мосту образовалась пробка: как попасть в центр города (карта)

В Киеве произошла серьезная ДТП на Южном мосту. Движение в направлении центра города ограничено.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева и "Киев Оперативный".
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
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"Довольно серьезное ДТП на Южном мосту в левой полосе. Движение транспорта ограничено, будет пробка", – говорится в сообщении.
На мосту образовалась пробка
На въезде на Южный мост образовался затор. Он начинается от станции метро "Осокорки" и заканчивается примерно на середине моста.
При этом, Google-карты показывают, что на мосту произошло два ДТП.
Пробка тянется до середины моста. Фото: скриншот с Google-карт
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
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