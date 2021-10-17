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В Киеве из-за серьезного ДТП на мосту образовалась пробка: как попасть в центр города (карта)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
17 октября, 15:39
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Сейчас движение транспорта ограничено в направлении правого берега столицы
В Киеве на Южном мосту серьезная ДТП.
В Киеве на Южном мосту серьезная ДТП. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошла серьезная ДТП на Южном мосту. Движение в направлении центра города ограничено.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева и "Киев Оперативный".

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По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

"Довольно серьезное ДТП на Южном мосту в левой полосе. Движение транспорта ограничено, будет пробка", – говорится в сообщении.

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На мосту образовалась пробка

На въезде на Южный мост образовался затор. Он начинается от станции метро "Осокорки" и заканчивается примерно на середине моста.

При этом, Google-карты показывают, что на мосту произошло два ДТП.

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Пробка тянется до середины моста. Фото: скриншот с Google-карт

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

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