Вода в тоннеле – это не страшно. В Киевском метрополитене прокомментировали потоп на "Героев Днепра" (видео)

Вода затопила не лишь вход в метро, а и лилась на рельсы / Фото: коллаж "Сегодня"

Киевляне продолжают обсуждать последствия вчерашнего ливня, когда пришлось закрывать на вход и выход первый вестибюль станции метро "Героев Днепра",чтобы избежать затопления станции. При этом второй вестибюль и сама станция продолжали работать.

Об этом сообщает "Сегодня".

Пассажиры, которые находились на станции говорят, что было страшновато смотреть, когда потоки воды льются на рельсы, ведь там высокое напряжение.

В Киевском метрополитене сайт "Сегодня" заверили, что станция сейчас работает в обычном режиме и ничего страшного не произошло.

"Во время сильной грозы станция "Героев Днепра" продолжала свою работу. В тоннелях стоят насосы. Вода, которую вы видите на видео пошла в лоток и ее откачали. Там все было под контролем", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Там добавляют, что в тоннелях помимо насосов есть отводы для стока воды.

"Вчера был сильный ливень и воды было много, но на движение поездов в данном случае это не влияет", – добавляют в столичной подземке.

Отметим, в Киеве из-за мощного ливня 29 августа затопило несколько районов города. Некоторые улицы буквально превратились в реки. "Утонули" несколько машин. Соответствующие фото и видео очевидцы публиковали в соцсетях. Кроме того, из-за сильных потоков дождя была ограничена видимость.

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