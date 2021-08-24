Воздушный парад в Киеве: в День Независимости над Крещатиком пролетели десятки самолетов (фото, видео)

Военные самолеты в небе. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве по случаю Дня Независимости Украины 24 августа проходит праздничный парад.Сегодня 52 украинских самолета и вертолета взлетели в небо над столицей.
Авиатранспорт с 11 утра кружит в небесном пространстве.
Один из вертолетов развернул флаг Украины прямо в небе.
Также крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія" принял участие в военном параде.
"Мрія" пролетит над Крещатиком и будет замыкать воздушную колонну из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов: в частности, Ми-8, Ми-14, Ми-24, Су-27, МиГ-29, Ил -76 и целого семейства "Ан" – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.
Как празднуют парад в столице
Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.
А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:
- участников боевых действий на Донбассе;
- ветеранов;
- добровольцев;
- медиков;
- волонтеров.
Куда пойти на День Независимости в Киеве
В военном параде в столице приняли участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
Ранее мы сообщали, в киевском метрополитене толпы пассажиров спешат на военный парад.
Кроме того, малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в украинских защитников.